Bremen/Hamburg (dpa/lno) - Werder Bremen möchte das Fußball-Talent Levin Öztunali gern über das Bundesliga-Saisonende hinaus von Bayer 04 Leverkusen ausleihen. "Ich habe den Wunsch bei Rudi Völler angemeldet, dass wir mal darüber im April reden", berichtete Werder-Manager Thomas Eichin nach dem 3:1 im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag in Leverkusen. "Vielleicht hat er nichts dagegen, wenn er noch mal ein Jahr Bundesliga-Erfahrung bei uns sammelt." Der 19 Jahre alte Enkel von HSV-Idol Uwe Seeler spielt seit gut einem Jahr in der Hansestadt.

"Levi ist noch bis Sommer ausgeliehen. Da haben wir noch die Zeit, zu beobachten, was das Beste für ihn ist", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt zu einer möglichen Verlängerung der Ausleihe. "Er nimmt eine gute Entwicklung in Bremen. Wir werden zum passenden Zeitpunkt eine Entscheidung treffen." Der Ex-Hamburger Öztunali bestritt seit seinem Engagement in Bremen 13 Bundesliga- und drei Pokal-Spiele.

