Hamburg (dpa) - Der neue Airbus A320neo soll in diesem Jahr planmäßig an die Fluggesellschaften ausgeliefert werden. Kleinere Verzögerungen durch Probleme mit den Triebwerken würden wieder aufgeholt, sagte Airbus-Chef Fabrice Brégier bei der offiziellen Übergabe des ersten A320neo an die Lufthansa am Freitag in Hamburg.

Der Chef des Triebwerkbauers Pratt & Whitney, Robert Leduc, sagte, die Schwierigkeiten mit den Antrieben sollten bis April behoben sein. Es gibt Kritik an den neuen Triebwerken, die zur Kühlung aktuell noch Extra-Laufzeiten brauchen. Airbus und die Triebwerkshersteller werben mit deutlichen Einsparungen beim Kerosinverbrauch in der neo-Klasse, die mindestens 15 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen soll als das Vorgängermodell.

Die Maschine für die Lufthansa war bereits am 20. Januar weitgehend formlos übergeben worden und ist seitdem in Deutschland im Einsatz. Am Freitag wurde die offizielle Zeremonie mit rund 700 Gästen nachgeholt. Die Triebwerke sowie die nach oben gebogenen Flügelenden (Sharklets) sind die wesentlichen Innovationen gegenüber dem Vorgängermodell.

Airbus A320neo