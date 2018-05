Hamburg (dpa/lno) - Die Frauen von Handball-Bundesligist Buxtehuder SV verbreiten vor dem Top-Spiel gegen den Tabellenzweiten HC Leipzig am Sonntag (15.00 Uhr) Gelassenheit. "Der Druck liegt bei Leipzig. Die müssen gewinnen, um im Titelrennen zu bleiben. Wir wollen gewinnen, um weiterhin nach oben blicken zu können", sagte Trainer Dirk Leun und ergänzte: "Wir spielen in dieser Saison nicht um die Meisterschaft mit, können aber dennoch das Zünglein an der Waage sein, wenn es um die Titel-Vergabe geht."

Der Tabellensiebte bangt um den Einsatz von Kapitänin Isabell Klein, die an einer Muskelverhärtung in der Wade laboriert. Spielmacherin Randy Bülau musste in den vergangenen Tagen grippegeschwächt pausieren. Manager Peter Prior zeigte sich angesichts von zuletzt zwei Heimsiegen jedoch zuversichtlich: "Ich glaube, dass unsere Fans nach den letzten Spielen die berechtigte Hoffnung haben, dass wird dem Favoriten ein Bein stellen können."

