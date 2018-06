Hamburg (dpa/lno) - Die Hockey-Herren des Harvestehuder THC aus Hamburg sind erfolgreich in den Europapokal-Wettbewerb der Landesmeister gestartet. In eigener Halle feierte die Mannschaft von Trainer Christoph Bechmann am Freitag im ersten Vorrundenspiel einen 6:3 (3:0)-Sieg gegen den Luzerner SC. Die Hanseaten hatten bereits nach fünf Minuten mit 3:0 geführt und kamen am Ende zu einem ungefährdeten Erfolg gegen die Schweizer. Bester Torschütze war Michael Körper, der drei Tore erzielte. Im zweiten Gruppenspiel trifft der HTHC am Freitag (19.30 Uhr) auf den Partille SC aus Schweden.

