Hamburg (dpa/lno) - Eine Woche vor dem Brüsseler EU-Gipfel zum Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union wird Premier David Cameron heute in Hamburg zum traditionellen Matthiae-Mahl (20.00 Uhr) erwartet. Zweiter Ehrengast beim ältesten Gastmahl der Welt ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) möchte mit seiner Einladung ins Rathaus ein klares Signal für einen Verbleib Großbritanniens in der EU geben. Cameron will möglicherweise noch in diesem Jahr in seinem Land das Volk über einen "Brexit", also einen Austritt aus der EU, abstimmen lassen. Um dies zu verhindern, wollen die Staats- und Regierungschefs der EU London entgegenkommen und sich am 18. und 19. Februar in Brüssel auf Reformen einigen. Das Matthiae-Mahl wird seit 1356 veranstaltet.