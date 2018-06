Rotterdam (dpa/lno) - Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Turnier in Rotterdam das Viertelfinale erreicht. Der Hamburger gewann am späten Donnerstagabend bei der mit rund 1,7 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung gegen den an Nummer drei gesetzten Franzosen Gilles Simon in knapp drei Stunden mit 7:5, 3:6, 7:6 (7:4).

"Die Zuschauer haben mir unglaublich geholfen", sagte Zverev nach der Partie über 2:55 Stunden. "Ich musste wirklich alles geben, was ich habe. Es war eines der schwersten Spiele in meiner Karriere", sagte der 18-Jährige, der zwischendurch von Krämpfen geplagt wurde.

Der Hamburger trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale am (heutigen) Freitag (ca. 21.30 Uhr) auf den an Position fünf eingestuften Franzosen Gael Monfils. "Mal sehen, wie ich mich dann fühle, weil ich im Moment völlig erschöpft bin. Aber ich freue mich riesig, hier im Viertelfinale zu stehen", sagte Zverev.

