Hamburg (dpa/lno) - Drei Tage nach der Bergung des Containerfrachters "CSCL Indian Ocean" hat das Schiff den Hamburger Hafen wieder verlassen. Es war am Freitag auf der Fahrt nach Rotterdam. Die "CSCL Indian Ocean", die mit einer Länge von 400 Metern und knapp 59 Metern Breite zu den größten Containerschiffen der Welt gehört, war am Mittwoch vergangener Woche auf der Elbe bei Stade auf Grund gelaufen. Ursache war nach Angaben des Havariekommandos in Cuxhaven ein Defekt an der Steueranlage. Die Bergungs- und Havariekosten belaufen sich voraussichtlich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Unter anderem mussten 65 000 Kubikmeter Sand und Schlick weggebaggert werden. Das Gewässerbett müsse nun wiederhergestellt werden, sagte eine Sprecherin des Havariekommandos am Freitag.

Havariekommando

Position "CSCL Indian Ocean"