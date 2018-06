Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Feuer im "Golden Pudel Club" in Hamburg hat die Polizei noch keine Spur zu dem Brandstifter. Spuren würden noch analysiert, sagte Polizeisprecher Andreas Schöpflin am Montag. Brandbeschleuniger sei bislang nicht gefunden worden. Man gehe aber weiterhin von schwerer Brandstiftung aus. Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen in einem Anbau des Clubs am St.-Pauli-Fischmarkt ausgebrochen. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Szeneclubs über, in dem sich rund 150 Menschen aufhielten. Sie konnten sich alle in Sicherheit bringen, niemand wurde verletzt.

Das Gebäude mit Hafenblick soll in gut zwei Monaten (20. April) zwangsversteigert werden. Der Verkehrswert liegt bei 510 000 Euro. Der Mitbesitzer Wolf Richter hat nach Medienberichten die Teilungsversteigerung erwirkt. Unmittelbar vor dem Feuer hatte sich der "Pudel Verein für Gegenkultur" für die Überführung des Hauses in eine Stiftung ausgesprochen.

Richter hatte das Gebäude 2008 zusammen mit dem Künstler Rocko Schamoni gekauft. Schamoni betrieb den über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannten "Golden Pudel Club" im Untergeschoss, Richter das Café im oberen Stockwerk. Club-Mitgründer Schorsch Kamerun bezeichnete den Brand als "merkwürdigen Zufall". Er wolle aber nicht über die Ursache spekulieren, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

