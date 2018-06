Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Mordkommission ermittelt gegen eine 44-Jährige Frau, die versucht haben soll, ihren 12-Jährigen Sohn in der Badewanne zu ertränken. Die Frau sei am Freitag festgenommen worden, nachdem sie einer Rettungswagenbesatzung von dem Angriff erzählt hatte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor hatte eine besorgte Freundin nach einem Telefonat mit der Tatverdächtigen die Feuerwehr alarmiert.

Der Junge, der die Attacke seiner Mutter leicht verletzt überstanden hat, wurde von Rettungssanitätern versorgt. Bei einer rechtsmedizinischen Untersuchung wurden am Hals des Jungen Angriffsspuren festgestellt. Die Mutter wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Zu einer möglichen psychischen Erkrankung der Tatverdächtigen konnte der Sprecher nichts sagen. Der Junge wurde dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.

