Hamburg (dpa/lno) - Die Initiativen für eine andere Unterbringung von Flüchtlingen in Hamburg sehen sich seit dem jüngsten Auftritt von Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) noch motivierter, eine Volksinitiative zu starten. "Die Entschlossenheit ist noch einmal massiv gestiegen", sagte der Sprecher des Dachverbands "Initiativen für erfolgreiche Integration Hamburg", Klaus Schomacker, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Stapelfeldt sei bei der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am vergangenen Donnerstag nicht mit einem Wort auf die Argumente der Initiativen eingegangen. Sie habe lediglich ihre vorbereitete Rede verlesen, kritisierte Schomacker. Ein Teil der Besucher habe deshalb auch den Saal verlassen.

An diesem Montagnachmittag trifft sich der Dachverband mit Hamburgs Landeswahlleiter zu einem ersten Austausch über Verfahrenfragen, wie Schomacker sagte. Die Initiativen selbst kämen dann am Dienstag zusammen, um sich auf eine Klausurtagung am 27. und 28. Februar zu verständigen. Dann soll auch der finale Text für eine Volksinitiative formuliert werden.