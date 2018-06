Hamburg (dpa/lno) - Die Chaos-Band Deichkind hat bei einem stimmungsvollen Heimspiel in Hamburg den Abschluss ihrer "Niveau-Weshalb-Warum-Tour" mit rund 10 000 Fans gefeiert. Über zwei Stunden hinweg brachte die Formation am Montagabend die fast ausverkaufte Barclaycard Arena mit alten und neuen Hits zum Beben. Prominente Unterstützung bekamen Sänger und MC Philipp Grütering, Bassist und MC Sebastian "Porky" Dürre und Ferris MC dabei von "Das Bo". Zusammen verwandelten sie in einem grandiosen Finale die Bühne mit Bierduschen, Konfettikanonen und Hüpfburg in ein Party-Paradies.

