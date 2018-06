Hamburg (dpa/lno) - Nach jahrelangem Umbau sollen Anfang März die ersten weiblichen Gefangenen in die Justizvollzugsanstalt Hamburg-Billwerder verlegt werden. Bislang sind die 61 Frauen im Gefängnis Hahnöfersand an der Elbe im Landkreis Stade untergebracht. Die Anstalt Billwerder wurde 2003 als Gefängnis für Männer eröffnet. Die ursprünglich 803 Haftplätze waren nicht ausgelastet, ein Hafthaus konnte daher für Frauen umgebaut werden. Dort gibt es nun 62 Zellen für Strafgefangene und 40 für Frauen in Untersuchungshaft. Sie sollen strikt getrennt von den Männern leben. Anders als ursprünglich geplant werde es auch keine gemeinsamen Arbeits- und Qualifizierungsangebote geben, betonte Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Montag. "Das ist eine ganz wichtige Maßnahme."

