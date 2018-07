Hamburg (dpa/lno) - Tennis-Talent Alexander Zverev aus Hamburg hat sich in der Weltrangliste weiter verbessert und ist nur noch knapp von den Top 50 entfernt. Der 18 Jahre alte Norddeutsche machte nach seinem Viertelfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Rotterdam einen Sprung um 14 Plätze nach vorn und wird nun auf Rang 56 geführt. Das geht aus dem am Montag von der Herren-Organisation ATP veröffentlichten Ranking hervor.

Bester deutscher Profi ist der Augsburger Philipp Kohlschreiber. Der 32-Jährige machte nach seinem Rotterdam-Halbfinale drei Plätze gut und ist nun 29. Souveräne Nummer eins bleibt der Serbe Novak Djokovic vor dem Schotten Andy Murray und Roger Federer aus der Schweiz.

Bei den Damen liegt Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel weiter auf Platz zwei. Vor der Schleswig-Holsteinerin rangiert lediglich weiter die Amerikanerin Serena Williams. Andrea Petkovic aus Darmstadt rutschte als zweitbeste Deutsche von Rang 23 auf 28 ab.

Tennis-Weltrangliste Herren

Tennis-Weltrangliste Damen