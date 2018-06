Hamburg (dpa/lno) - Wie haben sich der Online- und Versandhandel im vergangenen Jahr entwickelt? Diese Frage will der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland heute in Hamburg beantworten. Für 2015 war für den Versandhandel ein Wachstum von fünf Prozent erwartet worden. Dabei sollte der E-Commerce, der elektronische Handel über das Netz, um zwölf Prozent zunehmen. 2014 betrug der Umsatz von Waren und Dienstleistungen im Versandhandel 60 Milliarden Euro. Dieser Zuwachs von nur noch 2,0 Prozent hatte die an kräftige Steigerungsraten gewöhnte Branche überrascht.