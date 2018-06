Hamburg (dpa/lno) - 12 Zylinder, 612 PS, Spitze 250 - für die Fahrt zur Schule dürfte das gereicht haben. Ein 16-Jähriger Hamburger soll bei einem Sportwagenhändler mehrere teurere Autos gestohlen haben. Darunter war auch ein gebrauchter aber immer noch fast 60 000 Euro teurer Sportwagen, der auf dem Parkplatz einer Schule in Hamburg-Allermöhe entdeckt wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Jugendliche wurde aus dem Unterricht geholt und vorläufig festgenommen. Er hatte in dem Autohaus, aus dem der Sportwagen und weitere Autos gestohlen worden waren, ein Praktikum absolviert. Eine Tat gestand der 16-Jährige, er sei aber nicht alleine verantwortlich.

Mitteilung der Polizei