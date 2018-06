Hamburg (dpa) - In einem neuen "Leitbild" hat sich der Hamburger SV ehrgeizige Ziele gesteckt. Demnach will sich der Club langfristig unter den Top Fünf in der Fußball-Bundesliga etablieren und ständig in internationalen Wettbewerben vertreten sein, wie aus dem am Mittwoch auf der HSV-Homepage veröffentlichten "Leitbild" hervorgeht.

Das Leitbild solle für die kommenden sieben bis zehn Jahre gelten. "Wir wissen, dass wir in vielen Bereichen noch weit entfernt vom Idealzustand sind und müssen viel dafür tun, dass wir gemeinsam Schritte nach vorne machen", erklärte der Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer. Derzeit ist der HSV Bundesliga-Elfter.

Nach Angaben des Clubs waren Tausende Mitglieder, die im Rahmen einer Online-Umfrage angeschrieben wurden, an der Entstehung des Papiers beteiligt. Am Ende der Präambel des "Leitbilds" heißt es: "Wir sind immer erstklassig. Wir sind klar wie die Raute. Wir sind der HSV."

