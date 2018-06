Hamburg (dpa) - Beiersdorf hat dank guter Geschäfte mit Marken wie Nivea und Eucerin im vergangenen Jahr ein sattes Gewinnplus verbucht. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss kletterte im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 660 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Hamburg mitteilte. 2014 hatten auch Wertberichtigungen in China das Ergebnis geschmälert. Die Aktionäre sollen dennoch nur eine stabile Dividende von 70 Cent je Aktie erhalten. Auf diesem Niveau verharrt die Gewinnausschüttung seit 2009. Einige Analysten hatten mit einer leichten Erhöhung gerechnet.

Der Umsatz verbesserte sich 2015 um 6,4 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft wuchs Beiersdorf dabei um 3 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) legte um 12 Prozent auf 962 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr will der Konzern den Umsatz aus eigener Kraft um 3 bis 4 Prozent steigern.

