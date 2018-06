Hamburg (dpa/lno) - Drei Männer haben am Mittwochabend versucht, einen Supermarkt in Hamburg-Horn zu überfallen. Die Täter wollten kurz nach Ladenschluss das Geschäft betreten, was ihnen eine 49 Jahre alte Angestellte untersagte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kurze Zeit später standen die Männer doch im Supermarkt. Einer bedrohte die 49-Jährige mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Als eine weitere Mitarbeiterin dazustieß, flüchteten die Täter ohne Beute. Bei einer Sofortfahndung wurden drei Männer angehalten, einer flüchtete. Nach der Identitätsfeststellung wurden die Verdächtigen wieder entlassen, da ihnen eine Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden konnte.

Polizeimitteilung