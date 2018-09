Hamburg (dpa/lno) - Die Hafenbehörde HPA will in diesem Jahr rund 200 Millionen Euro in die Modernisierung der Hamburger Hafenanlagen investieren. 2015 flossen 227 Millionen Euro in Straßen, Brücken, Kaianlagen und Technik, wie HPA-Chef Jens Meier am Donnerstag in Hamburg berichtete. Als wichtiges Projekt in diesem Jahr nannte er die Abnahme der 2009 begonnenen Retheklappbrücke. Von Sommer an solle der Straßenverkehr wieder über die Brücke im Stadtteil Wilhelmsburg fließen können. Sie kostet demnach rund 174 Millionen Euro, geschätzt waren ursprünglich 95 Millionen Euro. Jüngst musste die HPA einräumen, dass mehrere Bauprojekte bis zum Jahr 2021 teurer werden als ursprünglich erwartet. Insgesamt haben diese Vorhaben laut HPA ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro.

Drucksache 21/2368

HPA Mitteilungen