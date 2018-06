Hamburg (dpa/lno) - "Unsere Ruine kriegt ihr nicht!" - unter diesem Motto wollen am Freitagabend Hunderte Menschen in Hamburg für den Erhalt und Wiederaufbau des "Golden Pudel Clubs" demonstrieren. Nach dem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gegen den FSV Frankfurt sollen die Demonstranten vom Vorplatz des Millerntors zu dem legendären Club im Stadtteil St. Pauli ziehen, wie die Organisatoren mitteilten. Auf Facebook hatten bis Donnerstagvormittag rund 1000 Menschen ihre Teilnahme angekündigt. Der "Golden Pudel Club" war in der Nacht zu Sonntag in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

