Hamburg (dpa) - Eine Gruppe von 18 Personen hat in der Nacht zum Freitag die Geschäftsstelle und das Stadion des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli beschmiert. Die Täter sprühten zumeist die Buchstaben HSV auf Eingangstüren, Wände und Vereinslogos.

Der HSV-Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer telefonierte mit St.-Pauli-Geschäftsführer Andreas Rettig und drückte sein Bedauern über die Vorfälle aus. "Wer so etwas tut, beschädigt nicht nur fremdes Eigentum, sondern auch das Ansehen des HSV", sagte Beiersdorfer.

Ob es sich bei den zunächst festgenommenen und später freigelassenen Personen um Fans des Hamburger SV handelt, ist von der Polizei nicht ermittelt worden. Der FC St. Pauli will Strafanzeige stellen. 30 St.-Pauli-Fans unterstützten am Vormittag eine Fachfirma bei der Beseitigung der Schmierereien. Diese sollten bis zum Spiel der Hamburger am Freitag um 18.30 Uhr gegen den FSV Frankfurt entfernt sein.

Trotz der Attacke hatte der FC St. Pauli seinen Humor nicht verloren. Via Twitter schrieb der Zweitligist: "Malen und Schreiben klappt ja schon mal, aber Hamburg bleibt BRAUN-WEISS! Grüße vom amtierenden Stadtmeister."

