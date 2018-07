Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV strebtheute einen Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt an und will auf einen gesicherten Mittelfeldplatz klettern. "Ich gehe davon aus, dass es ein Fight wird", sagte HSV-Trainer Bruno Labbadia vor dem 22. Spieltag. Er warnte vor den Hessen, die gute Einzelspieler hätten. Die Hanseaten sind mit 26 Punkten Elfter, die Eintracht ist mit 21 Zählern nur einen Rang vom Relegationsplatz entfernt. Beim HSV hat Stürmer Artjoms Rudnevs nach seinem Tor beim 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach bessere Karten als Pierre-Michel Lasogga. Mittelfeldspieler Gojko Kacar steht vor einer Rückkehr in die Startelf.

