Hamburg (dpa/lno) - Der norddeutsche Groß- und Außenhandel sieht seine konjunkturelle Lage bis Sommer weiter optimistisch. Die Branche bleibe "ein Fels in der Brandung", teilte AGA-Präsident Fabian Kruse am Freitag mit. "Die Umsätze steigen, es wird mehr investiert und die Aussichten sind positiv." Das seien die besten Voraussetzungen, um unter anderem die digitale Transformation in den Firmen anzugehen.

In der jüngsten Konjunkturumfrage des Unternehmerverbandes kündigten Mitgliedsfirmen demnach an, Mitarbeiter einstellen zu wollen. Der AGA rechnet mit einem Stellenzuwachs um 1,0 Prozent bis Juli. Im 4. Quartal 2015 hätten die Händler im Norden ein reales Umsatzplus von 2,5 Prozent verzeichnet.

Der AGA Unternehmensverband vertritt 3 500 Firmen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mit zusammen rund 150 000 Mitarbeitern.

AGA Mitteilungen