Bunde (dpa/lni) - Die Bundespolizei hat in Ostfriesland einen per Haftbefehl gesuchten Dieb gefasst. Der Mann sei mit einem Reisebus über die Autobahn 280 von den Niederlanden nach Deutschland eingereist, teilte die Bundespolizei am Samstag in Bad Bentheim mit. Beamte hatten den Bus am Freitag auf einem Rastplatz bei Bunde kontrolliert. Dabei zeigte sich, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg gegen den 37-Jährigen vorlag. Er war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 760 Euro oder 26 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Weil er das Geld zahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.