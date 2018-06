Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben im Kampf um den Einzug in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach zwei Auswärtsniederlagen in Serie wieder gepunktet. Das Team von Trainer Serge Aubin feierte am Sonntag mit einem ungefährdeten 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) gegen die Schwenninger Wild Wings den dritten Heimsieg nacheinander. Marcel Müller (4.), Sean Sullivan (17.) und Morten Madsen (60.) erzielten vor 10 120 Zuschauern die Tore für die Freezers.

Auch ohne den angeschlagenen Nationalspieler David Wolf stellten die Hamburger gegen ihren Lieblingsgegner, gegen den sie in 16 DEL-Vergleichen noch nie verloren haben, die Weichen bereits im ersten Abschnitt auf Sieg.

Die Schwächen der Hausherren in der Chancenverwertung hätten die Partie anschließend durchaus noch spannend machen können. Die Wild Wings hielten dagegen und trafen auch. Das vermeintliche Anschlusstor von Andreé Hult fand in der 38. Minute wegen Torraumabseits jedoch keine Anerkennung, so dass die Freezers mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in das Schlussdrittel gingen. Den behaupteten sie souverän und legten in den Schlusssekunden durch Madsen, der ins leere Schwenninger Tor traf, noch nach.

