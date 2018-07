Dortmund/Hamburg (dpa/lno) - Nach den Ausschreitungen bei einer Autogrammstunde des Rappers Kurdo in Dortmund ist eine ähnliche Veranstaltung in Hamburg weitgehend glimpflich abgelaufen. Auch bei der Autogrammstunde in einem Elektronikmarkt am Samstagabend im Bahnhof Altona habe großer Andrang geherrscht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Es gab Drängeleien und Geschubse, manche Fans wurden gegen die Wand gedrückt." Eine junge Frau habe Kreislaufprobleme bekommen. Als gegen 18.30 Uhr bereits etwa 600 Fans warteten, wurden die Einsatzkräfte verstärkt. Etwa 60 Mitarbeiter von Bundespolizei, Polizei und Deutscher Bahn waren im Einsatz. In der Spitze hätten 1000 Autogrammjäger gewartet. Gegen 20.00 Uhr war die Aktion vorbei.

In Dortmund war es am Vortag zu einem Massenauflauf und Ausschreitungen gekommen. Ein Polizist wurde durch einen Flaschenwurf verletzt, zwei Einsatzwagen der Polizei wurden beschädigt. Wegen des unerwarteten Andrangs von 3500 jungen Fans hatte die Leitung eines Elektronikmarktes die Polizei zur Hilfe gerufen. Die Autogrammstunde musste abgebrochen werden. Rapper Kurdo wurde von Polizisten aus dem Gebäude begleitet. Fans hatten Beamte daraufhin mit Flaschen und anderen Gegenständen geworfen. Die Polizei setzte Pfefferspray und Hunde ein. Der 27-jährige Rapper aus Heidelberg entschuldigte sich in einer Video-Botschaft bei seinen Fans. Er sei von der Polizei abgeführt worden.

