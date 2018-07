Hamburg (dpa) - Der Hamburger Windkraftanlagen-Hersteller Senvion steht nach einer wechselvollen Geschichte vor einem Comeback am Aktienmarkt. Die Finanzinvestoren, die dort mittlerweile das Sagen haben, wollen das Unternehmen im ersten Halbjahr 2016 wieder an die Börse bringen, teilte Senvion am Montag in der Hansestadt mit.

Im Rahmen einer Privatplatzierung sollen Aktien an institutionelle Investoren verkauft werden. Dazu strebt der Nordex-Konkurrent eine Notierung im regulierten Markt ("Prime Standard") der Frankfurter Wertpapierbörse an. Senvion-Chef Jürgen Geißinger sagte: "Der Zugang zu den Kapitalmärkten wird unser globales Profil stärken, uns bei der Eroberung neuer Märkte helfen und unseren Wachstumskurs unterstützen." Das Unternehmen gab nicht an, wie viel Erlös sich die Eigner von dem Schritt versprechen.

Mitteilung Senvion