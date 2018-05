Hamburg (dpa/lno) - Forscher am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin wollen die in Deutschland lebenden Stechmücken genauer untersuchen. Heute soll der Startschuss für das neue Projekt "CuliFo" gegeben werden. Exotische Arten wie die Asiatische Tigermücke und der Japanische Buschmoskito übertragen gefährliche Tropenkrankheiten und sind auch schon in Deutschland nachgewiesen worden. Ob auch einheimische Mücken eingeschleppte Erreger wie Dengue oder Zika verbreiten können, ist noch weitgehend ungeklärt. Der Name "CuliFo" setzt sich aus den Abkürzungen für das lateinische Wort für Stechmücken "Culicidae" und Forschung zusammen.

