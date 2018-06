Hamburg (dpa/lno) - Zwei Männer haben in Hamburg-Fuhlsbüttel einen mit einem Messer bewaffneten mutmaßlichen Auto-Aufbrecher festgehalten. Der 36 Jahre alte Autobesitzer und sein 61-jähriger Vater waren am Sonntag aus dem Urlaub zurückgekehrt und trafen auf einem Hotelparkplatz bei ihrem Auto auf den 38-jährigen Verdächtigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Scheibe des Wagens war zertrümmert. Der 38-Jährige setzte zur Flucht an, aber Vater und Sohn hielten den Mann fest, obwohl dieser sich heftig wehrte und ein Messer zückte. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest und stellten das Messer sicher. Der Verdächtige wurde bei dem Einsatz verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Bei ihm wurden unter anderem Navigationsgeräte, Sonnenbrillen und Schraubenzieher sichergestellt. Er war der Kriminalpolizei bereits einschlägig bekannt und wurde nach seinem Krankenhausaufenthalt in Untersuchungshaft gebracht. Die sichergestellten Gegenstände wurden anderen Autoaufbrüchen zugeordnet.

