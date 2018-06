Hamburg (dpa/lno) - Ein 13-jähriges Schulkind ist in Hamburg-Bramfeld auf dem Heimweg von einem Auto angefahren worden und mit einem Beinbruch in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Junge war am Montag gemeinsam mit anderen Kindern auf dem Bürgersteig unterwegs und rannte plötzlich auf die Fahrbahn, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 23-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr bremsen. Das Kind erlitt einen Beinbruch und kam in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde für rund eineinhalb Stunden umgeleitet.