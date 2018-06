Hamburg (dpa/lno) - Die Handelskammer Hamburg erwartet in diesem Jahr mehr Erfolge bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. "Wenn die Bürokratie erst einmal ans Arbeiten kommt, dann ist sie auch effektiv", sagte Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz am Montag in der Hansestadt. In den ersten Monaten der Flüchtlingswelle hätten Überforderung und Staatsversagen das Bild bestimmt und es sei "nicht ordentlich regiert" worden. "Jetzt läuft das langsam aber sicher in geordnete Bahnen." Ein erster Schritt, die Feststellung der Kompetenzen, sei in Hamburg bei 900 Flüchtlingen umgesetzt. Nun gelte es, den Schulungs- und Ausbildungsbedarf zu ermitteln.

