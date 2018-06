Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV musste beim Mannschaftstraining am Dienstag auf vier Profis verzichten. Wie der Verein mitteilte, laboriert Adler an einem leichten Infekt. Ebenfalls fehlten die Mittelfeldspieler Ivo Ilicevic (Wadenprobleme) und Aaron Hunt (Rückenbeschwerden) sowie Stürmer Sven Schipplock (krank). Hunt und Michael Gregoritsch übten lediglich individuell. Die Hamburger bestreiten ihr nächstes Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) vor eigenem Publikum gegen den Tabellennachbarn FC Ingolstadt.