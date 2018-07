Hamburg (dpa) - Die Handball-Bundesliga möchte das Final-Four-Turnier um den deutschen Handball-Pokal bis 2022 weiterhin in Hamburg austragen lassen. "Wir sind in Verhandlungen mit der Barclaycard-Arena. Wir hoffen auf eine baldige Einigung", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der bisherige Vertrag endet 2017.

Die "Sport Bild" hatte zuvor berichtet, dass der Kontrakt bereits verlängert worden sei. Das Magazin hatte Bohmann mit den Worten zitiert: "Wir bleiben gerne in Hamburg."

Durch die Insolvenz des früheren Champions-League-Gewinners und Ex-Meisters HSV Hamburg ist dem Hallenbetreiber ein wichtiger Partner abhanden gekommen. Pro Saison trägt ein Bundesligist 17 Heimspiele aus. Hinzu kommen mögliche internationale und Pokalpartien.

Das Final-Four-Turnier wird in diesem Jahr am 30. April und 1. Mai ausgespielt. Titelverteidiger ist die SG Flensburg-Handewitt.