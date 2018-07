Hamburg (dpa/lno) - Über 40 Wohnungseinbrüche in Hamburg-Bergedorf und Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sollen zwei junge Männer verübt haben. Nach einem erneuten Einbruch seien die 19 und 20 Jahre alten mutmaßlichen Täter Ende Januar vorläufig festgenommen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Männer sollen die Taten im Zeitraum zwischen Juni 2015 und Januar 2016 begangen haben. Neben Bargeld, Schmuck, Kleidung und Elektronikgeräten sei auch eine E-Gitarre gestohlen worden. Den Angaben der Polizei zufolge wurden die Einbrecher schon länger verdächtigt. Zunächst habe man die Einbrüche jedoch nicht mit ihnen in Verbindung bringen können. Die Männer hatten ihre Spuren teilweise mit kleinen Bränden vernichtet, so die Polizei.

Polizeimitteilung