Hamburg (dpa) - Die IG Metall Küste geht mit einer Entgeltforderung von fünf Prozent in die Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Das hat die große Tarifkommission des Bezirks wie erwartet am Dienstag in Hamburg beschlossen. Angesichts der überwiegend guten Lage und teils hohen Gewinnen der Unternehmen passe die Forderung, sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken. Endgültig festgelegt wird die Forderung am kommenden Montag (29.2.) vom Vorstand der IG Metall in Frankfurt. Die Tarifverhandlungen für die Küste beginnen am 10. März in Oldenburg. Die Friedenspflicht endet am 28. April.

Mitteilung IG Metall