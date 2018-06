Hamburg (dpa) - Die Reederei Hapag-Lloyd hat ihr Ergebnis dank Einsparungen nach der Fusion mit dem chilenischen Partner CSAV und billigeren Treibstoffs im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Das Unternehmen verdiente nach vorläufigen Zahlen 366 Millionen Euro vor Steuern und Zinsen (Ebit), teilte Hapag-Lloyd am Dienstag in Hamburg mit. Im Jahr zuvor war noch ein Verlust von 383 Millionen Euro angefallen. Damit habe man die Ergebnisziele für 2015 erreicht, hieß es. Der Umsatz erhöhte sich von 6,8 auf 8,8 Milliarden Euro, was auch auf den Zusammenschluss mit der Containersparte der chilenischen Reederei CSAV zurückzuführen ist. Den endgültigen Jahresabschluss und Geschäftsbericht wird Hapag-Lloyd am 23. März veröffentlichen.