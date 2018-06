Hamburg (dpa) - Das Logistikunternehmen VTG ist nach der Übernahme der Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG zum Umsatzmilliardär aufgestiegen. Nach den vorläufigen Zahlen vom Dienstag erhöhte sich der Umsatz um 26 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro, teilte die VTG in Hamburg mit. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe sich um 72 Prozent auf 335 Millionen Euro erhöht. VTG betreibt einen Waggonpark von rund 80 000 Schienengüterwagen und bietet darüber hinaus weitere logistische Dienstleistungen an. Das börsennotierte Unternehmen will der Hauptversammlung eine um elf Prozent erhöhte Dividende von 50 Cent je Aktie vorschlagen.

Mitteilung VTG