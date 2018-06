Hamburg (dpa) - Mittelfeldspieler Albin Ekdal vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat sich eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Der Schwede hatte sich nach einer schweren Knöchelverletzung im anderen Fuß auf sein Comeback nach vier Monaten Pause an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt vorbereitet. Wie lange der 26-Jährige nun ausfällt, ist unklar. Wie der HSV am Mittwoch zudem twitterte, zog sich Gideon Jung eine Knöchelprellung zu. Der 21-Jährige soll eventuell am Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Beide hatten sich in Trainingszweikämpfen verletzt.

