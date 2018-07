Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen beantragt, der in der Silvesternacht eine junge Frau sexuell missbraucht haben soll. Die 19-Jährige habe an der Großen Freiheit in einem Lokal gefeiert und sich am Morgen per S-Bahn auf den Heimweg gemacht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Hamburg- Stellingen sei die Frau von zwei Männern überfallen und mindestens von einem sexuell missbraucht und verletzt worden. Die Ermittler konnten durch Videoaufnahmen der Bahn die Verdächtigen ermitteln. Die zwei Afghanen (19, 22), die in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Hamburg leben, sollen die Frau bereits von der Reeperbahn aus verfolgt haben.

Die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung wurde durchsucht. Ein DNA-Schnelltest habe den Tatverdacht gegen den 19-Jährigen erhärtet, hieß es. Der zweite Tatverdächtige wurde dagegen wieder auf freien Fuß gesetzt. Vorwiegend auf der Großen Freiheit waren in der Silvesternacht zahlreiche Frauen Opfer sexueller Straftaten geworden. Dazu kamen zahlreiche Diebstähle.

