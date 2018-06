Hamburg (dpa/lno) - In einem Schiffscontainer im Hamburger Hafen sind 4500 in Deutschland nicht zugelassene Trängengasspraydosen aus China sichergestellt worden. Die schon im Dezember entdeckten Kartuschen sähen wie zugelassene Sprühdosen einer deutschen Firma aus, wie das Zollfahndungsamt Hamburg am Mittwoch mitteilte. Die illegal eingeführten Waffen entsprechen jedoch nicht den deutschen Sicherheitsbestimmungen. Den Angaben des Zolls zufolge haben die Hersteller der chinesischen Imitate gegen das Marken- und das Waffengesetz verstoßen.

