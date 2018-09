Hamburg (dpa/lno) - Polizei und Staatsanwaltschaft haben zeitgleich in sieben Bundesländern und in Österreich 14 Wohnungen von Mitgliedern der Rockergang "Hells Angels" durchsucht. Bei dem Einsatz mit 299 Beamten wurden am Dienstagmorgen diverse Beweismittel und Betäubungsmittel wie zwei Kilogramm Haschisch in der Wohnung eines 58-Jährigen sichergestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen einen 51 Jahre alten Mann wurde zudem ein vom Amtsgericht Hamburg bereits erlassener Haftbefehl vollstreckt. Außerdem seien in Österreich eine Schusswaffe und Munition sichergestellt worden.

Den Angaben zufolge wurden in Schleswig-Holstein fünf Wohnungen, eine Bar und eine Firma durchsucht, drei Wohnungen in Hamburg sowie jeweils eine Wohnung in Niedersachsen, Berlin, Nordrhein-Westfahlen und Baden-Württemberg. In Brandenburg und in Österreich nahm die Polizei auch Clubhäuser der "Hells Angels" unter die Lupe. Die Sonderkommissionen "Rocker" aus Hamburg und Kiel seien dabei von neun Sondereinsatzkommandos aus Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg und zwölf Hunden unterstützt worden.

Hintergrund der Durchsuchungen bei Mitgliedern der "Hells Angels"-Charter "North End" und "Harbor City" sind laut Polizei seit August 2015 laufende Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels. So seien Betäubungsmittel überwiegend an Mitglieder von "Hells Angels"-Chartern und diesen nahestehenden Personen abgegeben worden. Bereits am 25. Januar seien in Baden-Württemberg bei einem aus Österreich eingereisten 68-jährigen Rocker fast 2,5 Kilo Kokain sichergestellt worden. Der 51 Jahre alte mutmaßliche Lieferant sei nun im Zuge der Durchsuchungen verhaftet worden.