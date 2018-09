Hamburg (dpa) - Die Optiker-Kette Fielmann hat im vergangenen Jahr ihren Marktanteil in Deutschland gesteigert und erhöht die Dividende der Aktionäre. Der Konzernumsatz stieg nach vorläufigen Zahlen von 1,23 auf 1,30 Milliarden Euro, der Jahresüberschuss von 163 auf 170 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der führende deutsche Optiker verkaufte 7,8 Millionen Brillen, nach 7,6 Millionen im Vorjahr. Jede zweite in Deutschland verkaufte Brille geht bei Fielmann über die Verkaufstheke. Die Aktionäre sollen 1,75 Euro je Aktie erhalten, nach 1,60 Euro im Vorjahr.

Zum Ende des Jahres betrieb Fielmann 695 (687) Niederlassungen und beschäftigte rund 17 300 (16 700) Mitarbeiter. Die neu eröffnete Filiale in Bozen in Südtirol habe sich erfreulich positiv entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Deshalb werde Fielmann die Expansion in Norditalien zügig vorantreiben.

Mitteilung Fielmann vorläufige Zahlen 2015