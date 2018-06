Hannover (dpa/lno) - Autor und Übersetzer Harry Rowohlt ist von Samstag an eine Ausstellung im Museum Wilhelm Busch in Hannover gewidmet. Präsentiert werden etwa 70 komische Bilder des Münchner Karikaturisten Rudi Hurzlmeier (63), die in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Verlegersohn Rowohlt entstanden. Rowohlt war im Juni 2015 im Alter von 70 Jahren gestorben.

Hurzlmeier porträtierte Vögel, Hunde, Bären, Schweine und Affen - Rowohlt lieferte dazu pointierte Zweizeiler. Der letzte gemeinsame Band erschien kurz vor seinem Tod. Der Literaturliebhaber mit dem Zottelbart war auch Nicht-Lesern in seiner Rolle als Penner in der ARD-"Lindenstraße" bekannt. Die Schau "Rudi Hurzlmeier - Malerei. Harry Rowohlt gewidmet" läuft bis zum 26. Juni in Hannover.

Informationen zur Ausstellung