Hamburg (dpa/lno) - Auf die Wohnungsschlüssel älterer Menschen haben es Taschendiebe in den Hamburger Stadtteilen Rotherbaum, Hoheluft, Uhlenhorst und Winterhude oder auch Hamm abgesehen. Seit Dezember wurden mehr als 20 Opfer unmittelbar nach dem Verlassen ihrer Wohnungen von fremden Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Während der bewussten Ablenkung sollen die mutmaßlichen Täter die Schlüssel der meist älteren Damen gestohlen haben. In deren Abwesenheit haben sich die Taschendiebe dann Zugang zu den Wohnungen der Damen verschafft und diese nach Wertsachen durchsucht, wie die Polizei erklärte.

Polizeimitteilung