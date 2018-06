Hamburg (dpa) - Die beiden Programmzeitschriften "TV Movie" und "TV 14" aus der Bauer Media Group bekommen eine gemeinsame Chefredaktion. Der Chefredakteur von "TV 14", Uwe Bokelmann (53), werde auch die Chefredaktion von "TV Movie" übernehmen, teilte Bauer am Freitag in Hamburg mit. Das Magazin soll inhaltlich, strategisch und in Bezug auf die Vermarktung neu ausgerichtet werden.

Der bisherige Chefredakteur Stefan Westendorp (52) werde "TV Movie" verlassen, teilte eine Verlagssprecherin ergänzend mit. Neben ihm gehen sieben weitere Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen.

Bokelmann ist bereits Chefredakteur von vier weiteren Titeln aus dem Verlagshaus. Ziel der gemeinsamen Führung der Zeitschriften sei der Aufbau eines Kompetenzzentrums für die Themen Programm und Entertainment, um auch in der Vermarktung neue Impulse zu geben.