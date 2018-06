Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann hat einer Angestellten eines Matratzengeschäfts in Hamburg-Barmbek körperliche Gewalt angedroht - und sie so gezwungen, Geld herauszugeben. Der Mann kam am frühen Freitagabend in das Geschäft und brachte die Frau dazu, den Tresor des Geschäfts zu öffnen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Demnach gab die Frau ihm daraus einen geringen Geldbetrag, mit dem der Täter flüchtete. Eine Sofortfahndung der Polizei brachte zunächst keine Ergebnisse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.