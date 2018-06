Hamburg (dpa/lno) - Die Frauen vom VT Aurubis müssen trotz Sieges über den PTSV Aachen um den sportlichen Verbleib in der Volleyball-Bundesliga zittern. Mit einer Energieleistung haben die Hamburgerinnen am Freitagabend in der CU- Arena ein 3:2 (17:25, 21:25, 25:21, 27:25, 15:13) geschafft. Die Mannschaft von Trainer Dirk Sauermann lag vor 1300 Zuschauern bereits mit 0:2 zurück. "Es zeichnet die Mannschaft in dieser Saison aus, dass sie sich nie aufgibt und bis zum letzten Punkt kämpft", lobte Sauermann sein Team.

Für die Hamburgerinnen war es der elfte Sieg in dieser Saison. Ein Punktspiel am kommenden Samstag in Münster steht aus. Trotz dieser Bilanz muss das Team ungeachtet der Suche nach einem Hauptsponsor sportlich um den Verbleib in der Bundesliga bangen. Von einem Abstiegsplatz trennt die Mannschaft gerade zwei Punkte. "Es ist schon bitter: Da hat man elf Siege und weiß immer noch nicht, ob man drinbleibt. Aber ich denke, wir haben heute den Grundstein gelegt", betonte Sauermann.

