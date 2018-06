Duisburg (dpa) - Der FC St. Pauli bleibt im Aufstiegsrennen. Die Hamburger gewannen am Sonntag in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim Tabellenletzten MSV Duisburg allerdings nur mühevoll mit 2:0 (0:0). St. Pauli bleibt mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsrang Vierter. Der 1. FC Nürnberg liegt nach dem 23. Spieltag mit 41 Punkten weiter auf dem dritten Platz. Marc Rzatkowski (63. Minute) und John Verhoek (90.+4) trafen vor 20 790 Zuschauer für die Norddeutschen beim abgeschlagenen Tabellenletzten. Am Donnerstag (20.15 Uhr) empfangen die Hamburger in der englischen Woche Eintracht Braunschweig.

Tabelle

Torjäger

Spielplan