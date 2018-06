Hamburg (dpa/lno) - Eine 79 Jahre alte Fußgängerin ist in Hamburg-Barmbek von einer Fahrradradfahrerin angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Eine 24-Jährige war am Samstagnachmittag auf ihrem Fahrrad ordnungsgemäß auf dem Radweg unterwegs, als die Seniorin plötzlich auf den Radweg lief und dort stehen blieb, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die 24-Jährige konnte demnach nicht mehr bremsen und fuhr die 79-Jährige um. Die Seniorin stürzte und erlitt lebensgefährliche Schädelbrüche sowie eine Hirnblutung. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.