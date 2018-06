Hamburg (dpa/lno) – Jordan Perry soll in der kommenden Saison in der German Football League die Angriffe der Hamburg Huskies leiten. Der Club gab am Montag die Verpflichtung des Quarterbacks bekannt, der zuvor an der Northern Arizona University gespielt hat. "Ich wollte unbedingt nach Europa, um dort auf einem hohen Level Football zu spielen", sagte der 23-Jährige. "Und nach einigen Gesprächen mit Coach Esume war für mich klar, dass ich nach Hamburg gehe und für die Huskies spiele. Ich habe von Freunden gehört, dass Hamburg eine großartige Stadt ist."

